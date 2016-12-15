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Рамзан Кадыров позвал своих подписчиков праздновать Новый год в Грозном

  • Данила Белов

Он записал специальное видео и выложил его в Instagram

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С каждым днём Новый год становится всё ближе и в связи с этим глава Чеченской республики Рамзан Кадыров позвал всех россиян и, в частности, своих подписчиков отметить праздник в столице края – Грозном. Для этого он даже записал видеообращение в котором рассказывает, что погода в городе отличная.

"Дорогие друзья! Скоро Новый год! Все ждут его, строят планы! Куда поехать, где встретить, как провести?! А я предлагаю самый лучший вариант! Вас ждёт город Грозный, ждёт Чечня, ждут наши горы! Лучше и красивее места не найти! Будем рады видеть вас на новогодних выходных и каникулах в самом красивом городе земли — Грозном!", – написал он в подписи к видео.

 

Стоит отметить, что ролик Кадыров снимал в стиле селфи, при этом в записи можно отметить вмонтированные кадры съёмок города и самого главы Чечни со стороны. На видео можно заметить ряд достопримечательностей Грозного, включая знаменитую Мечеть "Сердце Чечни".

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