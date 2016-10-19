Ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала с "Байконура"

Сегодня, 19 октября, с площадки №31 космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с новым экипажем Международной космической станции (МКС).

– Ракета-носитель "Союз-ФГ" успешно стартовала, – сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Несколько минут назад произошло отделение пилотируемого корабля. Ожидается, что стыковка с МКС произойдёт 21 октября в 12:59 по московскому времени.

Следить за полётом "Союза" можно на официальной странице Роскосмоса в Twitter, все последние новости, а также видео из космоса, появляются там регулярно.