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 Опубликовано : Сегодня 11:33

Ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала с "Байконура"

  • Ольга Захарец

За полётом нового экипажа МКС можно наблюдать в прямом эфире

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Сегодня, 19 октября, с площадки №31 космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с новым экипажем Международной космической станции (МКС).

– Ракета-носитель "Союз-ФГ" успешно стартовала, – сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Несколько минут назад произошло отделение пилотируемого корабля. Ожидается, что стыковка с МКС произойдёт 21 октября в 12:59 по московскому времени.

Следить за полётом "Союза" можно на официальной странице Роскосмоса в Twitter, все последние новости, а также видео из космоса, появляются там регулярно.

Напомним, что в основной экипаж корабля входят два космонавта Роскосмоса – Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт НАСА – Роберт Шейн Кимброу. На МКС им предстоит влиться в состав 49-ой экспедиции, в которую входят россиянин Анатолий Иванишин, американка Кэтлин Кубенс и японец Такуя Ониси. А после посадки "старожилов", принять экипаж 50/51 экспедиции (россиянин Олег Новицкий, француз Тома Песке и американка Пегги Уитсон).

Планируемая продолжительность полёта нового экипажа составляет 155 суток. 

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