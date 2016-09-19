В понедельник прошло заседание Российского оскаровского комитета, на котором было принято решение о выдвижении фильма "Рай" Андрея Кончаловского на премию "Оскар". Об этом сообщает "РИА Новости". Картина рассказывает о трёх людях, судьбы которых переплелись во время Второй мировой войны. Большая часть сюжета разворачивается в концлагере.

Премьера этого фильма прошла на Венецианском кинофестивале. Там "Рай" был удостоен "Серебряного льва".

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Это не первый фильм режиссёра, который мог бы выдвигаться на"Оскар". В 2014 году картина "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" рассматривалась российским комитетом в качестве кандидата от России на "Оскар" за лучший иностранный фильм. Но Кончаловский решил отказаться от выдвижения.

Режиссёр объяснил своё решение в письме председателю комитета Владимиру Меньшову.

"Причин для этого две — личная и общественная… В последние годы я достаточно резко критиковал Голливудизацию российского рынка и пагубное влияние коммерческого американского кино на формирование вкусов и пристрастий наших зрителей. В связи с этим бороться за обладание премией Голливуда, мне кажется просто нелепым".

Также Кончаловский отмечал, что премия сильно переоценена, а её присуждение создаёт иллюзию признания всего мира.

"Сама формулировка, категории "лучший фильм на "иностранном языке" должна вызывать смех у кинохудожников мира, по существу, является сегрегацией мирового кинематографа от англофонного мира (США, Англия, Австралия и Новая Зеландия), что, по-моему, является отжившей свой век идеей Запада о своем культурном доминировании, - писал режиссёр. - В современном мире развитие мировой кинематографической культуры давно уже определяется не массовым успехом американского или псевдоамериканского кино, а художниками из Азии, Латинской Америки, Дальнего Востока, России в том числе".

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