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Обновлено : Сегодня 11:18
- Опубликовано : Сегодня 11:03

Ради модного эксклюзива москвичи пожертвовали сном

  • Руслана Карпова

Репортёры Metro отправились в один из магазинов столицы на старт продажи дизайнерской одежды

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В магазинах H&M стартовали продажи совместной с Kenzo коллекции дизайнерской одежды. 

Ради моды москвичам не жалко было пожертвовать сном: очереди у дверей торговых центров начали занимать с вечера накануне, а пускать людей в магазины стали в 08:30 утра небольшими группами. 

Репортёры Metro отправились в один из магазинов. В помещении толпились несколько десятков людей. Чтобы не упустить «свою» вещь, модники сразу набирали большие кучи, а потом шли мерить их. 

– Никуда это всё не убирайте! – строго предупредила всех окружающих одна из покупательниц, указывая на свою большую стопку вещей. 

Другая, наоборот, тихонько развешивала понравившиеся вещи на стойке в сторонке от скопления «конкуренток». 

– Я просто очень ответственная, – улыбнулась нам Екатерина, – поэтому мерю всё!

Женщин в магазине мы встретили больше, но были и молодые люди. Одного мы застали примеряющим кепку со шлейфом, который он завязал на шее бантом.

– А она мужская? – спросили мы без задней мысли.

– Не знаю! – настороженно ответил парень, снял головной убор и отложил в сторону.

А самых предприимчивых мы встретили у выхода из торгового центра. 20-летний студент Андрей и его одногруппник стояли в 10 метрах от магазина с набитыми сумками. 

– Мы простояли в очереди 14 часов до открытия, – рассказал бизнесмен. – Зато зашли первыми, взяли, что нам надо, и уже заработали 10 тысяч, не считая пяти за продажу очереди. Мы продали три большие сумки, в основном с размерами S и XS, которые разлетелись в магазине за секунды. А остальное распродадим на сайте объявлений уже с кратной наценкой. 

Цитата

Предприимчивый студент  Андрей 

«Я заработал за день столько, сколько зарабатываю за неделю».

 

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