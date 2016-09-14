Рабочий погиб в лифте дома №63 по Пискаревскому проспекту в Петербурге. Трагедия произошла утром 13 сентября 2016 года. Подробнее о ЧП рассказали в ГСУ СК по Петербургу.

Тело 26-летнего гражданина Узбекистана нашли в грузовом лифте дома. Мужчина был разнорабочим, у него была разбита голова. По факту происшествия проводится проверка.

- По предварительным данным, рабочий получил травму в результате нарушения правил пользования указанным грузовым лифтом, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По уточненным данным, мужчина погиб при выполнении погрузочных работ в лифте. Все случилось в здании бизнес-центра.