Гражданин Узбекистана подозревается в изнасиловании 68-летней женщины в Волгоградской области. Об этом в понедельник сообщает СК региона.

По данным следствия, инцидент произошёл накануне вечером.

Установлено, что 32-летний мужчина, приехавший весной 2016 года в Иловлинский район Волгоградской области весной на заработки, работал у местного фермера – обрабатывал сельскохозяйственные поля.

Вечером в воскресенье, пьяный мужчина пришёл в дачный дом к проживавшей там 68-летней женщине, выяснил, что она проживает одна, ушёл, но вернулся утром.

– Женщина рассказала, что утром к ней в дом зашёл неизвестный мужчина, повалил её на диван и надругался над ней, а после этого похитил денежные средства и скрылся с места происшествия, – говорится в сообщении ведомства.

Добычей преступника стал мобильный телефон и около 40 рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и частью 1 статьи 161 УК РФ (грабёж).

Подозреваемый мужчина задержан, он свою вину не признаёт. Расследование уголовного дела продолжается.