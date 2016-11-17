Женщина, которая пыталась нелегально ввезти в Россию дорогое кольцо, перечислила в бюджет государства более 27 млн рублей.

"Гражданка России, которая пыталась незаконно ввезти через Домодедовскую таможню дорогостоящее ювелирное изделие, перечислила в бюджет государства более 27 млн рублей", – сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу Домодедовской таможни.

Источник пояснил, что в июле 2016 года женщина прилетела из Мюнхена и, проходя через таможню, не задекларировала кольцо торговой марки Van Cleef & Arpels. Стоимость ювелирного изделия из золота 750 пробы со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней (бриллиантов, сапфиров, турмалинов, изумрудов) составила более 37 млн рублей.

В отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по статье 194 УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей".

"В рамках производства дознания подозреваемая возместила ущерб, причиненный государству в виде неуплаченных таможенных платежей, в размере более 9 млн рублей. Кроме того, она возместила двойную сумму ущерба – более 18 млн рублей, для освобождения от уголовной ответственности.

В настоящий момент уголовное дело прекращено, так как гражданка полностью компенсировала ущерб, причинённый государству, а также перечислила в бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы ущерба. Благодаря действиям сотрудников Домодедовской таможни в доход государства единовременно поступило более 27 млн рублей.