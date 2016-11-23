Елена Летучая вновь оказалась в центре скандала из-за своей деятельности в рамках программы "Ревизорро". В этот раз переполох она устроила в элитном московском ресторане "Веранда 32.05", сообщает "Лента.ру", ссылаясь на заявление представителя заведения.

По имеющейся информации, Летучая и её команда проникли внутрь заведения в уличной одежде, после чего устремились "в зону повышенной опасности", где, по словам представителя ресторана, располагается "много горячего, электричество и работают повара". В итоге хозяева удалось отстоять кухню, а ведущая на это устроила скандал.

При этом представитель ресторана отметила, что с пониманием относится к ситуации, зная специфику работы шоу, но у съёмочной бригады не было разрешения на съемку от администрации заведения.

"Мы согласовываем все проходящие у нас съемки. Это связано с безопасностью наших посетителей. Не надо забывать, что это частный бизнес и он защищен некоторыми симпатичными законами. Мы понимаем, что у человека такая работа — приносить травмы и раздражение. Поэтому мы лояльно отнеслись к этой ситуации", — пояснила она.

Отметим, что Елена Летучая не раз вступала в конфликт с представителями ресторанного бизнеса, ситуация даже доходила до драк. Так, например, в октябре состоялся суд по поводу одной из таких историй, произошедших в Салехарде. Тогда судья оправдал владелицу кафе "Виктория" Эльвиру Арндт, которую ранее городской суд признал виновной по делу о потасовке с командой "Ревизорро".