На встрече Владимира Путина и Синдзо Абэ будут подавать мраморную говядину и рыбу фугу. Это произойдёт в первый день визита президента России в Японию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik.

Предполагается, что ужин будет проходить в отеле "Отани-Сансо" (где и остановился Путин) в стиле традиционной трапезы "кайсэки" со сменой множества блюд.

Трапеза начнётся с аперитива, затем последует сезонная закуска, японская говядина на гриле, а также сасими из рыбы фугу и фугу во фритюре.

Далее российский президент и японский премьер продолжат общение в открытом горячем источнике с видом на японский сад, а затем направятся в обсерваторию. Там лидеры стран обменяются мнениями о территориальном вопросе, связанном с притязаниями Японии на четыре острова южных Курильских островов.

Напомним, что первый этап визита Владимира Путина в Японию начался в четверг с города Нагато (префектура Ямагути), затем он продолжится в Токио.

Ранее президент России выразил надежду на то, что поездка и предстоящие переговоры внесут вклад в развитие российско-японских отношений.

Фугу – блюдо японской кухни из некоторых видов ядовитых рыб семейства иглобрюхих. При неправильном приготовлении может быть смертельно опасным. Несмотря на это в Японии фугу считается деликатесом и пользуется большой популярностью.