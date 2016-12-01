Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию, проходящему в Георгиевском зале Кремля, рассказал о ситуации в российской экономике.

"Наметился скоромный, но всё-таки рост в области отечественного производства, – приводит слова Путина РБК. – Грузовиков стали делать больше, автобусов — тоже. Но в автопроме, пока, в целом сохраняется снижение".

По словам Путина, золотовалютные резервы ЦБ подросли, спад в экономике прекратился. "Ожидаем снижения инфляции", – говорит Путин.

Путин рассказал о росте проблем, вызванных миграцией

"Если мы не решим базовые проблемы экономики, то на годы можем зависнуть у нулевой отметки", – добавил президент.

Глава государства отметил, что страну "кормит АПК" Экспорт сельхозпродукции в 2016 году даст 16,9 млрд долларов. Доходы от неё превысили доходы государства от "оборонки".

Одна из главных проблем мировой экономики — это протекционизм, говорит Путин, вспоминая итоги прошедшей встречи в Перу.

"Необходимы не абстрактные сценарии, а профессиональный прогноз развития", – заявил президент. Он поручил правительству не позднее мая 2017 года разработать предметный план действий, который позволит выйти на темпы экономического роста выше мировых, а значит укреплять позиции России в мировой экономики. Путин подчеркивает, что здесь не обойтись без помощи бизнеса.