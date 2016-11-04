Во время церемонии вручения государственных наград в День народного единства президент РФ Владимир Путин отметил, что отношения России и США проходят серьёзные испытания. Российский лидер считает, что сблизить две страны могут культурные связи, и это дает надежду на восстановление отношений, передаёт РИА "Новости".

Также на церемонии, которая проходила в Кремле, была награждена Сьюзан Лерман. Она инициирует образовательные и просветительские программы в США.

- В наших странах, и в России, и в Соединенных Штатах есть люди, которые дорожат отношениями друг с другом, уважают и любят культуры и США, и российскую культуру, - приводит слова президента РФ информагентство. - Безусловно, это сближает, создает надежду на полноформатное восстановление наших отношений во имя интересов наших народов.

Путин отметил, что в этот день впервые вручается премия за вклад в укрепление единства российской нации.

Одндим из первых получил награду Магомедали Магомедович Магомедов — почетный председатель государственного совета республики Дагестан. Путин отметил его заслуги в упрочении российской государственности, утверждении мира и согласия на дагестанской земле.

Также был награждён кинорежиссёр Эмир Кустурица. Президент РФ отметил, что "проекты этого всемирно известного режиссера открывают новые страницы для знакомства с российской культурой — и классической, и современной".