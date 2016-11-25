Президент РФ Владимир Путин вручил голливудскому актёру Стивену Сигалу российский паспорт на встрече в Кремле.

Как пишет Life.ru, это произошло в представительском кабинете Кремля, в том самом, где накануне лидер страны встречался с главой ООН, а также где он обычно ведёт переговоры с президентами иностранных государств.

"Поздравляю и выражаю надежду, что это маленький, но всё-таки жест и, может быть, признак постепенной нормализации наших межгосударственных отношений", — заявил Владимир Путин.

Передавая красный документ, президент попросил актёра расписаться в нём.

Передавая паспорт актёру, президент старался не сильно его раскрывать, но журналисты заметили, как по-русски теперь пишется отчество Сигала – Стивен Фредерик.