Президенту России Владимиру Путину доложили о массовом отравлении жителей Иркутска спиртосодержащей жидкостью "Боярышник".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее "страшной трагедией".

По последним данным, от отравления спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутской области скончалось более 40 человек. Эксперты нашли в этом суррогатном "концентрате для принятия ванн", который продавался по 40 рублей за пузырек, метиловый спирт и антифриз. Власти города ввели режим ЧС.

По словам Пескова, ситуация требует самого пристального внимания и принятия мер, сообщает РИА Новости.

Ранее в понедельник премьер-министр страны Дмитрий Медведев поручил кабмину предпринять все меры, чтобы изъять непищевые спиртосодержащие жидкости из розничной торговли после внесения изменений в законодательство. Глава правительства также заявил о необходимости привлечь к ответственности тех, кто продает такую продукцию.

Отравление "Боярышником" в Иркутске

Как сообщает СК РФ по Иркутской области, следователи задержали двух распространителей продукции в рамках расследования уголовного дела.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся обыски на торговых рынках, где предварительно приобреталась данная жидкость.

Установлено свыше 200 мест реализации спиртного, за нарушения правил торговли сотрудниками полиции составлено несколько десятков административных протоколов. Из незаконного оборота изъято более 2 тысяч литров спиртного, а также выявлены точки реализации косметического средства "Боярышник". Также изъято свыше 2 тысяч емкостей этого средства общим объёмом более 500 литров.