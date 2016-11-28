Президент России Владимир Путин приступил в исполнению данного ранее обещания, российский лидер уволил ряд высокопоставленных чиновников, которые были избраны в состав РАН. Ранее он уже предупреждал, что своих мест лишаться все те, кто проигнорировал в конце 2015 года его слова о том, что представителям власти следует воздержаться от участия в выборах в Российскую академию наук. Теперь, по слова Путина, у них будет много времени для того, чтобы заниматься только научной деятельностью, сообщают РИА Новости.

В результате решения российского лидера своих должностей лишились заместитель управляющего делами президента — начальник Главного медицинского управления Константин Котенко, начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ генерал-лейтенант Василий Христофоров, начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун и заместитель министра внутренних дел — начальник следственного департамента МВД Александр Савенков.

Почти все уволенные ушли со своих постов с формулировкой "по собственному желанию", в то время как Христофоров покинул своё место из-за "достижения предельного возраста пребывания на военной службе".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что "чистка" произошла в связи с избранием в РАН.