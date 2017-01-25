На встрече со студентами МГУ Президент России Владимир Путин спел песню «Четырнадцать минут до старта», сообщает Lenta. Лидер государства пришел на помощь исполнявшему песнюистуденту. Когда последний забыл строчку из текста, Владимир Владимирович напомнил идущие далее слова и продолжил петь вместе с ним.

Во время своего визита в университет Президент России рассказал о том, как будучи студентом работал в стройотряде. На тот момент Владимир Путин уже был мастером спорта по борьбе самбо, но работа в коллективе требовала «особой закалки».

«Там вырабатывается и чувство локтя, в хорошем смысле слова коллективизма, поддержки друг друга — чрезвычайно важные навыки для жизни», - сказал Путин. Также он признался, что в стройотряде получил удостоверение плотника четвертого разряда, которым гордится до сих пор.

День студента отмечается в России ежегодно 25 января. Праздник был утвержден в 2005 году Указом Президента России № 76 «О Дне российского студенчества».