Указ вступит в силу 1 октября 2016 года.

"Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 904871 единицы", — говорится в указе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее предельная штатная численность составляла 1067876 единиц. Таким образом, новый указ сократил штат на 163 тысячи человек или на 15%.

Кроме того, тем же указом численность центрального аппарта МВД сокращается с 7475 до 6714 единиц, т.е. более чем на 10%. Среди прочих упразднена должность одного из заместителей министра внутренних дел - главнокомандующего внутренними войсками, которые ранее были переведены в Росгвардию в полном составе.

Именно с созданием Росгвардии связывает массовые сокращения источник ТАСС в правоохранительных органах.

"Сокращения в МВД, в том числе в центральном аппарате ведомства, не связаны с экономической ситуацией в стране. Это произошло из-за создания Росгвардии, куда перешли сотрудники вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы, а также ОМОН и СОБР. Кроме того, указ президента привел в соответствие штатную численность ведомства после упразднения ФСКН и ФМС и передачи их функций МВД", - считает источник агентства.