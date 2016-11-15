Путин снял Улюкаева с должности в связи с утратой доверия

Регина Тодоренко, которую больше знают как ведущую восьмого сезона "Орла и решки", еще и поет, и снимает клипы. Для её поклонников это давно не новость. А вот то, что она полностью разделась, не оставив ни ниточки, страна узнала недавно из инстаграма звезды. В анонсе нового клипа нет ничего лишнего - только абсолютно голая Тодоренко на крыше автомобиля и пустыня. И комментарий самой Регины. - Скоро. Вас охватит настоящий огонь. Сначала вы почувствуете его на кончиках пальцев, ваше сердце начнет...