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 Опубликовано : Сегодня 21:25

Путин снял Улюкаева с должности в связи с утратой доверия

  • Давид Абабеков

Домашним арестом обвинения в коррупции для министра не ограничились

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин освободил Улюкаева с должности в связи с утратой доверия.

Как сообщает "РИА Новости", бывший глава Минэкономразвития будет находиться под домашним арестом до 15 января следующего года.

Напомним, что Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов за положительную оценку, которая позволила "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти". По словам следователей Следственного комитета, министра задержали с поличным.

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