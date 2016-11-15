Путин снял Улюкаева с должности в связи с утратой доверия

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин освободил Улюкаева с должности в связи с утратой доверия.
Как сообщает "РИА Новости", бывший глава Минэкономразвития будет находиться под домашним арестом до 15 января следующего года.
Напомним, что Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов за положительную оценку, которая позволила "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти". По словам следователей Следственного комитета, министра задержали с поличным.
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