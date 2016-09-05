На днях президент России Владимир Путин дал интервью агентству "Блумберг", в котором поделился своим мнением по актуальным вопросам мировой политики и рассказал подробности о жизни своих близких. Metro собирает в одном материале всё самое интересное, о чём говорил президент Путин.

О своём преемнике

Он должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым, – отметил Путин. Никаких конкретных имён и фамилий российский президент не назвал. Он также добавил, что пока не решил, пойдёт ли на президентские выборы в 2018-м году.

По словам Путина, в современном мире всё меняется слишком быстро, и поэтому говорить о чём-то конкретном рано.

О дочерях

Президент России рассказал, что его дети занимаются "благородными видами деятельности, которые нужны людям".

– Они чувствуют себя востребованными, они получают удовольствие от своей работы, и меня это очень радует. Они очень ответственно и по-честному относятся к тому делу, которое для себя выбрали, – подчеркнул президент.

О России

Путин считает, что сейчас управлять страной в несколько раз сложнее, чем при Иване Грозном. Это связано с критикой со стороны западных партнёров и со стороны различных партий, которые выходят на политическую арену в преддверии выборов в Государственную думу.

По словам президента, самые тяжёлые страницы в своей истории Россия уже перелистнула и страна заметно продвинулась по части экономических реформ.

О мировой политике

Россия проводила и собирается проводить абсолютно миролюбивую внешнюю политику, направленную на сотрудничество… А что касается влияния, то да, мы хотим, чтобы влияние России было более заметным, существенным, но мы вкладываем в это абсолютно мирное и позитивное содержание, – рассказал президент.