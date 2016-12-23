Проблема с допингом в России существует, для её решения потребуются усилия Следственного комитета РФ и сотрудничество с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимр Путин на 12-й большой пресс-конференции для СМИ.

По словам Путина, прокуратура уже расследует всё, что связно с применением допинга и доведёт все дела до логического завершения. Президент подчеркнул, что так называемые информаторы сбегали за границу и "таскали дрянь в Россию". Президент отметил, что информатор Родченков превратил применение допинга в личный бизнес.

– А против тех спортсменов - например, пловцов, - кто отказывался принимать допинг, принимал санкции. А потом сбежал в Канаду. Думаю, его используют. И бросят. Как и всех негодяев, они никому не нужны. Думаю, его кто-то "вел", чтобы он сделал этот вброс, – заключил Путин.

Путин подчеркнул, что деятельность WADA как миниму должна быть ясной, понятной и проверяемой. Международная спортивная общественность должна знать, кого и как проверяют, какие получены результаты, какие приняты меры в связи с этим.

В начале декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В ней утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.