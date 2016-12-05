Президент России Владимир Путин в ходе посещения завода в Челябинске на комментарий одного из работников о его мечте построить успешную карьеру на заводе произнёс:

— Я хочу успешно завершить свою карьеру.

Эти слова Президента вызвали смех собравшихся. Также Путин поделился своей мечтой о полноценных путешествиях:

— Сегодня мои путешествия сводятся к тому, что я приезжаю в аэропорт, из него перебираюсь в какое-то помещение, потом назад в аэропорт, вот, вроде куда-то съездил. Мне хотелось бы, конечно, по-другому путешествовать, посмотреть на природу, на какие-то исторические достопримечательности, — признался Президент.