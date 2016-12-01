Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию, на котором глава государства, в частности, сообщил о некоторых тревожных тенденциях.

"Можно ли достойно развиваться на зыбкой почве государства, которое потеряло доверие своей власти?" – приводит слова Путина РБК.

По словам президента, такие государства открывают путь к переворотам и анархии. ​"Вызывает озабоченность, что даже в благополучных странах возникает все больше внутренних конфликтов: на религиозной, национальной или социальной почвах. Особенно конфликты актуализируются на фоне роста проблем, вызванных миграцией", — сказал президент.

Путин отметил рост роли Государственной думы и упомянул "Единую Россию", которая "сегодня празднует своё 15-летие". ​На ней, по словам президента, лежит особая ответственность, так как у партии большинство в парламенте.

"Наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей семьи", — сказал также Путин. И говорит об успехах в этой области: "Естественный прирост населения продолжается. Это выше, чем в большинстве европейских стран".

Отметим, в Георгиевском зале Московского Кремля собираются не только члены Совета Федерации и Госдумы, но и главы регионов, общественные деятели и представители религиозных конфессий, журналисты. Среднее число приглашенных на церемонию обычно колеблется около 1000 человек.