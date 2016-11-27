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Путин призывает доверять России в статье, опубликованной в La Stampa

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Материал подписан лично лидером страны

Сегодня 19:22

Итальянское издание La Stampa опубликовало статью Владимира Путина, в которой он призывает доверять России. Материал, озаглавленный "Пришло время доверять России, общий фронт против террора", подписан лично лидером страны. В нём приводятся выдержки из выступления российского президента на Валдайском форуме, который проходил в Сочи с 24 по 27 октября.

В статье говорится, что организованный в период холодной войны блок НАТО так и не смог адаптироваться к новым условиям. Также в материале отмечается, что борьба с терроризмом так и не увенчалась успехом, а победить его можно, лишь объединив усилия.

— Все мы видим, что происходит в Афганистане, Ираке, Ливии и в целом ряде других стран. Где же результаты борьбы с терроризмом и экстремизмом? В отдельных регионах определённые результаты есть, но глобальная борьба с терроризмом не увенчалась успехом, а угрозы нарастают, — заявил Путин.

Кроме того, президент России отметил, что заигрывать с терроризмом, а также использовать его в своих целях нельзя, так как в итоге такое поведение приведёт к проигрышу.

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