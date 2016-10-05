В Сети обсуждают встречу Владимира Путина с "Учителем года" из Армавира (Краснодарский край) Александром Шагаловым. Путин принимал лауреатов престижного конкурса в Кремле и спросил Шагалова о его заработках (видео с вопросом смотрите ниже).

Шагалов смущённо рассмеялся и заявил, что "его зарплата зависит от успехов учеников, в среднем она составляет 25-30 тысяч рублей".

Российский президент настаивал на ответе и заявил, что "всё равно не отстанет от учителя" и попросил его уточнить зарплату. Шагалов отметил, что в прошлом году зарабатывал 28 тысяч рублей в месяц.

Путин подчеркнул, что эти цифры ниже среднего педагогического заработка в России. В 2015 году средняя зарплата учителя в России составила около 32 тысяч, в 2016 – около 36 тысяч рублей. По словам президента, уровень заработка во многом зависит от региона и условий жизни: например, на севере страны учитель может получать до 70-100 тысяч рублей.

Напомним, что в августе широкий общественный резонанс вызвали слова премьера Дмитрия Медведева об учителях: Медведев посоветовал всем, кого не устраивает заработная плата, идти в бизнес.