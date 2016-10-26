Президент России Владимир Путин официально увеличил количество автомобилей со спецсигналами в Госдуме, сообщают РИА Новости. Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, теперь количество "мигалок" стало больше на 4 штуки: было 8, а стало 12.

Нововведения вносят изменения в указ от 19 мая 2012 года "Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства".

Документ вступил в силу со дня его подписания.