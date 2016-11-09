Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Об этом в среду сообщает пресс-служба Кремля.

– Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу по случаю победы на выборах Президента Соединённых Штатов Америки, – говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что в телеграмме Путин выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности.

Президент России также пожелал своему новому коллеге успехов в столь ответственной деятельности во главе государства.

Напомним, что сегодня ночью прошли выборы 45-ого президента США. Со значительным отрывом победу одержал республиканец Дональд Трамп.

Несмотря на то, что официальные результаты выборов президенты США станут известны позднее, Хиллари Клинтон уже признала своё поражение, а Трамп начал принимать поздравления в связи со своей новой должностью.