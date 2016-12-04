Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кроме того, глава страны поручил оказать необходимую поддержку пострадавшим.

Напомним, что 4 декабря произошла автокатастрофа на 926-м километре автодороги Ханты-Мансийск - Тюмень. Как сообщили по предварительным данным в управлении МВД по ХМАО, водитель рейсового автобуса не справился с управлением и столкнулся с водителем грузовика. В результате аварии погибли 12 человек, 10 из них дети. Госпитализированы ещё 25 человек.

Ранее также стало известно, что дети, ехавшие в автобусе, возвращались с соревнований по спортивной акробатике.

Читайте также:

Под Ханты-Мансийском автобус с детьми столкнулся с грузовиком