Президент России Владимир Путин поддержал введение курортного сбора в России. Об этом в пятницу сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что новый сбор будет взиматься далеко не во всех регионах, а только в тех, где имеются санаторно-курортные комплексы, в том числе и на территории Крыма.

Сумма сбора не сообщается, однако, по словам президента, она не должна быть большой – чтобы не создавать нагрузку на бюджет туристов, которые приезжают в эти регионы отдыхать.

– Только чтобы не получилось так, чтобы Минфин не сократил при этом поддержку регионам по другим направлением. А то посчитаете, что они разбогатели, а регионы эти деньги направят на другие цели. А мы говорим именно о развитии инфраструктуры туризма, — обратился Путин к министру финансов Антону Силуанову.

Тот, в свою очередь, предложил установить курортный сбор в размере 50 – 100 рублей. Предполагается, что эти деньги пойдут на развитие пляжной инфраструктуры: очищение пляжной зоны, введение дополнительной системы очистки воды, благоустройство набережных.