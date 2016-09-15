Владимир Путин сегодня снова поздравил Дмитрия Медведева, который накануне отметил 51-летие. Вчера у них состоялся телефонный разговор, а сегодня они лично встретились во время заседания Госсовета по строительству моста в Крым, грузоперевозкам и дорожной инфраструктуре.

"У Дмитрия Анатольевича вчера был день рождения, вчера мне удалось его поздравить по телефону. Но сегодня хотел бы сделать это лично и от нас всех вручить ему сувенир", — заявил Путин после заседания. Его слова цитирует ТАСС.

Путин сказал, что подарок соответствует тому, чем сегодня занимается Медведев. Премьер в свою очередь очень оценил картину и поблагодарил президента.

Картина "В цеху" была написана художником Николаем Васильевичем Овчинниковым в 1975 году. Тогда Дмитрию Анатольевичу было 10 лет. Размер полотна составляет 69,2 сантиметра в длину и 49,2 сантиметра в высоту.