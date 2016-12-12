Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что аудиенция Владимира Путина у императора во время визита в Японию не запланирована, сообщает "РИА Новости". Песков утверждает, что этот момент не стоял на повестке дня при подготовке визита.

В ряде японских СМИ сообщалось о том, что правительство Японии не стало планировать аудиенцию главы России у императора Акихито, чтобы не вызвать негативной реакции США.

Напомним, что Владимир Путин посетит Японию 15-16 декабря. Во время визита глава России проведёт встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в городах Токио и Нагато. Одной из основных тем на повестке дня станет вопрос по Курилам.

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