Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на новые санкции. При этом право на ответные меры в отношении США сохранятся.

Власти США накануне объявили, что страну должны покинуть 35 российских дипломатов, которых Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Обамы, как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".

– Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народа. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности — наносит ущерб и всему комплексу международных отношений, — отмечается в заявлении Путина, которое размещено на официальном сайте президента РФ.

По его словам, дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будут выстраиваться исходя из политики, которую станет проводить избранный президент США Дональд Трамп.

– Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов, – подчеркнул российский президент. – Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники,

Также Путин пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю елку в Кремль и поздравил с праздниками американский народ и президента Трампа.