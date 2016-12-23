Убийство российского посла в Турции – это покушение на русско-турецкие отношение, в турецкое руководство все чаще стали проникать деструктивные элементы, заявил президент Путина на 12-й большой пресс-конференции для СМИ.

– Я скептически относился к тезису, что самолет наш был сбит без прямого указа руководства, – сказал Путин. – Но теперь становится ясно, что проникновение деструктивных элементов в руководство армии и полиции Турции носит серьезный характер. Однако мы понимаем важность российско-турецких отношений и будем их развивать. Нам удавалось находить компромиссы после нормализации отношений, надеюсь, будем находить их и в будущем.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника".

По сообщению местных властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

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