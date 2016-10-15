Телеканал Fox выложил на своём канале в YouTube тизер к 600-му эпизоду мультсериала "Симпсоны", в котором продемонстрировал президента России, проголосовавшего на выборах президента США. Согласно выложенному фрагменту, он отдал свой голос за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Также в тизере российский лидер сказал, что хакеры в любом случае сделают так, что Трамп победит с результатом в 102 процента. При этом данное заявление он сделал в знаменитом образе: с голым торсом на коне.

Новая серия должна выйти на телеканале Fox 16 октября.

Отметим, что в данном эпизоде обыгрывается ряд последних событий, связанных с выборами в США 8 ноября. В частности, многие представители Демократической партии много раз критиковали Трампа за его положительные высказывания в адрес Владимира Путина, а спецслужбы США неоднократно заявляли, что российские хакеры пытаются оказать влияние на избирательную компанию в стране.