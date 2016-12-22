Сегодня, 22 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны России президент Владимир Путин заявил о превосходстве России над любым потенциальным агрессором. Об этом в четверг сообщает РИА Новости.

– На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора, любого, – сказал Путин. – В то же время я хотел бы обратить внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учётом скорости происходящих в мире событий.

Путин подчеркнул, что в этом вопросе очень многое зависит от военачальников.

– Очень рассчитываю на то, что вы будете работать также слаженно, будете также ответственно относиться к порученному вам делу. Работая таким образом, мы выполним все задачи, которые перед нами стоят в важнейшей сфере — укреплении обороноспособности России, – добавил президент.

Он подчеркнул, что в будущем предстоит большая работа, в частности, по укреплению ядерной триады, совершенствованию системы СПРН (система предупреждения о ракетном нападении), а также по улучшению системы разведки и связи.