Путин и Обама провели беседу на саммите АТЭС

Владимир Путин и Барак Обама провели короткий разговор на проходящем в Лиме, Перу, саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, сообщает "РИА Новости".
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, лидеры стран выразили сожаление из-за того, что не удалось достигнуть улучшения ситуации на Украине. Также оба президента подчеркнули, что в оставшиеся два месяца работы Обамы в Белом доме нужно продолжить диалог по сирийским вопросам.
Короткий разговор завершился рукопожатием глав государств. Для Барака Обамы в качестве президента США текущий саммит станет последним.