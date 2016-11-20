Путин и Обама провели беседу на саммите АТЭС

Балерина Анастасия Волочкова в своём аккаунте в Instagram любит хвастаться своим домом. Не раз в комментариях под фото она отмечала, как любит его уютную обстановку. И каждый раз не упускает возможность выложить кадры, сделанные в своём особняке. Анастасия Волочкова на этот раз поделилась фото из спальни. Балерина позирует с голыми плечами в полный рост, прикрывшись одеялом с принтом ягод малины. - Так приятно позволить себе в день премьеры позднее пробуждение в малиновом саду. Хорошего всем...