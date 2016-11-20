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Путин и Обама провели беседу на саммите АТЭС

  • Давид Абабеков

Лидеры России и США пожали друг другу руки

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Владимир Путин и Барак Обама провели короткий разговор на проходящем в Лиме, Перу, саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, сообщает "РИА Новости".

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, лидеры стран выразили сожаление из-за того, что не удалось достигнуть улучшения ситуации на Украине. Также оба президента подчеркнули, что в оставшиеся два месяца работы Обамы в Белом доме нужно продолжить диалог по сирийским вопросам.

Короткий разговор завершился рукопожатием глав государств. Для Барака Обамы в качестве президента США текущий саммит станет последним.

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