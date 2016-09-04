Владимир Путин и Барак Обама пока не имели возможности лично побеседовать в Ханчжоу, где проходит саммит "двадцатки". Однако, как сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ТАСС, они условились переговорить "с глазу на глаз" позже, в понедельник.

Источник в делегации сказал агентству "РИА Новости", что российская сторона готова к полноценным переговорам. Однако всё будет зависеть от графиков лидеров стран. По словам источника, Барак Обама сам подошёл к Путину и предложил ему провести встречу.

Прошлая личная встреча Обамы и Путина состоялась в Париже в ноябре 2015 года. Президенты встретились во время климатического саммита.

За 2016 год Обама и Путин провели несколько телефонных переговоров.

Отметим, что саммит G20 в этом году посвящён теме построения инновационной экономики в мире.