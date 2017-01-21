Президент Российской Федерации Владимир Путин готов провести встречу с новым президентом США, так как после инаугурации Дональд Трамп официально вступил в должность верховного главнокомандующего своей страны, об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В тоже время он отметил, что организация встречи может потребовать длительного согласования, так что не стоит рассчитывать, что это случится скоро. По мнению Пескова, это может занять месяцы.

"Давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы", — заявил он, добавив, что пока нет никакой информации о месте или времени проведения подобного мероприятия.

Отметим, что в ближайшее время должен состояться телефонный разговор лидеров двух стран, на котором, возможно, будет поднята тема возможной встречи.

Напомним, что 20 января прошла официальная инаугурация Дональда Трампа. Принеся присягу он официально стал новым хозяином Белого дома.

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