Президент России Владимир Путин допустил возможность компромисса с Японией по Курилам, но лишь при условии достижения высокого уровня доверия между странами. Об этом в пятницу он заявил агентству Bloomberg.

Отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли Москва пойти на сделку – отдать один из Курильских островов в обмен на более тесное экономическое сотрудничество с Токио, Путин подчеркнул, что проблема мирного договора с Японией является ключевой, но при этом Россия не будет ради этого "торговать территориями".

– Речь не идёт о каком то обмене, о каких то продажах. Речь идёт о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побеждённой, ни проигравшей, – сказал Путин, подчеркнув, что если в переговорах с Японией удастся достичь того же уровня доверия, что и с Китаем, тогда, возможно, получится "найти какие-то компромиссы".

Напомним, Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – их возвращение является условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Накануне японские СМИ сообщили о том, что власти Японии готовы гарантировать проживание россиян на южных Курильских островах в случае их передачи Токио. Однако позже эту информацию опровергли.