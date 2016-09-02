1. Шпалерная ул., 25

Раньше здесь находилась Каляевская тюрьма, сейчас – СИЗО-3.

«...Затем меня неожиданно посадили в Каляевскую тюрьму. Подробности излагать не хочется. Скажу лишь одно: в тюрьме мне не понравилось.

Раньше я говорил старшему брату:

– Ты сидел в лагере… Я служил в лагере… Какая разница? Это одно и то же…

Сейчас я понял. Это вовсе но одно и то же. А подробности излагать не хочется…» («Наши»)

2. Шпалерная ул., 18

Раньше – Дом писателей, сейчас – бизнес-центр.

«Из кино мы направились в Дом литераторов. Я был уверен, что встречу какую-нибудь знаменитость. Можно было рассчитывать на дружеское приветствие Горышина. На пьяные объятия Вольфа. На беглый разговор с Ефимовым или Конецким. Ведь я был так называемым молодым писателем. И даже Гранин знал меня в лицо». («Чемодан»)

3. ул. Рубинштейна, 22

В этом доме Сергей Довлатов вместе с мамой прожил с 1976 по 1978 год – до эмиграции.

«Жили мы на пятом этаже без лифта. В окне напротив постоянно торчал Гена Сахно. Это был спившийся журналист и, как многие алкаши, человек ослепительного благородства. Целыми днями глушил портвейн у окна». («Наши»)

4. угол Белинского и Моховой

«Пивной ларёк, выкрашенный зелёной краской, стоял на углу Белинского и Моховой. Очередь тянулась вдоль газона до самого здания райпищеторга. (...) Мужчины были в серых пиджаках и телогрейках. Они держались строго и равнодушно, как у посторонней могилы. Некоторые захватили бидоны и чайники». («Чемодан»)

5. ул. Рубинштейна, 23

Дом, в котором Сергей Довлатов жил с 1944 по 1975 год.

«Жили мы в отвратительной коммуналке. Длинный пасмурный коридор метафизически заканчивался уборной. Обои возле телефона были испещрены рисунками –

удручающая хроника коммунального подсознания». («Наши»)

6. Лермонтовский проспект, 43

Раньше здесь находилась гостиница «Советская», сейчас – отель «Азимут».

«Боря говорит: – Поехали в гостиницу «Советская», там живут мои друзья из Львова.

Друзья оказались тремя сравнительно молодыми женщинами. Звали женщин –

Софа, Рита и Галина Павловна. Документальный фильм, который они снимали, назывался «Мощный аккорд». Речь в нём шла о комбинированном питании для свиней.

Гостиницу «Советская» построили лет шесть назад. Сначала здесь жили одни иностранцы. Потом иностранцев неожиданно выселили. Дело в том, что из окон последних этажей можно было фотографировать цеха судостроительного завода «Адмиралтеец».

Злые языки переименовали гостиницу «Советскую» – в «Антисоветскую»...

(«Чемодан»)

7. Станция метро «Ломоносовская»

«Надвигались праздники. Отделочные работы близились к завершению. Станция метро «Ломоносовская» принимала нарядный, торжественный вид. Я убирал мусор. Мои учителя наводили последний глянец. Цыпин прорабатывал кружевное жабо и шнурки на ботинках. Лихачёв шлифовал завитки парика». («Чемодан»)

8. Наб. Фонтанки, 59

Раньше – Дом прессы, сейчас – БЦ «Лениздат».

«В шестидесятые годы буфет Дома прессы относился к распределителям начального звена. В нём продавались говяжьи сосиски, консервы, икра, мармелад, языки, дефицитная рыба. Теоретически буфет обслуживал сотрудников Дома прессы. В том числе –

журналистов из многотиражек. Практически же там могли оказаться и люди с улицы. Например, внештатные авторы. То есть постепенно распределитель становился всё менее закрытым. (...) Наконец, из былого великолепия уцелело лишь жигулёвское пиво». («Чемодан»).

Памятник Сергею Довлатову в Петербурге появится в день рождения писателя