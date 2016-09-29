Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Оксана Пушкина досрочно освобождена от должности.
Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Мособлдумы, передаёт АГН "Москва".
"На основании заключения комиссии Московская областная дума предлагает освободить от должности уполномоченного по правам ребенка в Московской области Оксану Викторовну Пушкину", – сказал председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов.
Он пояснил, что обращение о досрочном освобождении от должности было направлено в связи с избранием Пушкиной депутатом Государственной думы Федерального Собрания РФ.