АО "Аэропорт Пулково" 21 октября сообщило, что ситуация с банком "Пересвет" на работу аэропорта не повлияет. Metrо пообщалось с пресс-службой самого аэропорта и в подробностях узнало о денежных перипетиях акционерного общества "Аэропорт "Пулково" и банка РПЦ "Пересвет".

История началась 18 октября, когда банк "Пересвет", главным акционером которого является Московский патриарх, объявил о временных ограничениях на выдачу наличных по вкладам физлиц. Причиной тому стала "недостоверная информация в СМИ", из-за чего начались активные снятия денег со счетов и срочных вкладов. С этого момента можно было снять не более 100 тысяч рублей. Ситуацию усугубило сообщение в СМИ об исчезновении акционера банка Александра Швеца.

21 октября Центробанк РФ ввел временную администрацию в банк "Пересвет". Это страховой случай, поэтому вкладчики получат страховые возмещения. Однако на счетах находятся деньги корпоративных клиентов - 77,5 млрд рублей, которые на данный момент "зависли" на счетах, так как для юридических лиц страховых возмещений не предусмотрено. Среди них и оказались срочные вклады АО "Аэропорт "Пулково", общая сумма которых - 2,3 млрд рублей.

"Акционерное общество "Аэропорт "Пулково" - собственник имущества, которое сдано в аренду аэропорту на 30 лет. Непосредственно управляет и этим имуществом, и деятельностью аэропорта ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" - самостоятельная компания, которая не отвечает и не зависит от денежных средств акционерного общества. Операционная деятельность АО "Аэропорт "Пулково" на работе аэропорта не отразится никак", - пояснил Metro начальник пресс-службы "Воздушных Ворот Северной столицы" Игорь Лаптев.