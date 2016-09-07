Верховный кассационный суд Италии постановил, что мастурбация в общественых местах не может считаться уголовным преступлением, даже если человек делает это с целью быть замеченным окружающими, сообщает La Reppublica.

Это решение непосредственно связано с делом 69-летнего мужчины из сицилийского города Катания, который занимался самоудовлетворениям на глазах студентов местного университета.

Инцидент спровоцировал громкий скандал, и в мае 2015 года нарушителя приговорили к трём месяцам тюрьмы и штрафу в размере 3420 евро.

Верховный суд же постановил заявил, что в связи с прошлогодней судебной реформой, публичная мастурбация больше не рассматривается законом как преступление.

Тем не менее, штраф мужчине оставили - Верховный суд постановил взыскать с него сумму в пределах от 5 до 30 тысяч евро.

Примечательно, что в европейских странах такое поведение уголовно наказуемо - например, в той же Великобритании за мастурбацию в общественном месте полагается 14 дней тюрьмы.