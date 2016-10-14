В Северной столице собирают крупы, овощи, фрукты и расходные материалы в помощь пернатым. Акцию "Добрая кормушка" организовали сотрудники Музея варежки совместно с центром реабилитации и реинтродукции диких животных и птиц «Сирин».

“Кто-то повредил крыло при столкновении с автомобилем, кого-то еще птенцом подобрали, а потом за ненадобностью бросили на улицу люди. В месяц на корм каждой из этих птиц уходит как минимум 300 рублей” - рассказывают работники центра “Сирин”.

Такой акцией приюту помогают уже во второй раз. Весной собрали более 40 килограммов различных круп, почти 50 килограммов моркови и яблок, мешок перчаток и шприцов.

Всех желающих помочь пернатым в этот раз ждут до 29-30 октября. В эти дни пройдет выставка певчих и декоративных птиц «Птички в рукавчике», к которой и приурочили акцию. Организаторы обещают удивить диковинными экземплярами, провести обучение заводчиков и творческие мастерские. Желающие смогут создать картины и сувениры, расписать кормушки, которые повесят в городских дворах. А для самых маленьких посетителей подготовят просветительский эко-квест "Пернатый маршрут".