Немецкий полузащитник "Вольфсбурга" Юлиан Дракслер близок к переходу во французский "Пари Сен-Жермен". По информации Kicker, парижане готовы заплатить "волкам" за футболиста 75 млн евро.

Агент Дракслера Рогер Виттман находится в столице Франции, где обсуждает детали сделки с представителями ПСЖ. Спортсмен уже высказывал своё желание покинуть клуб, за что подвергся штрафу в 100 тысяч евро.

Юлиан Дракслер выступает в составе "Вольфсбурга" с 2015 года, когда он перешёл в клуб из гельзенкирхенского "Шальке". Полузащитник является членом сборной Германии, в составе которой он выступал на прошедшем чемпионате Европы-2016 во Франции и на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году.