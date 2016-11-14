Американец Луи Тафуто из посёлка Уорвик, расположенного неподалёку от Нью-Йорка подал судебный иск на один миллиард долларов за страдания и нарушение прав граждан.

«Трамп регулярно использовал ложные утверждения и вводил в заблуждение малообразованных граждан, чтобы они поддерживали его и голосовали за него», - говорится в иске Тафуто, который он подал в суд за день до выборов.

Он – один из миллионов американцев, которые пытаются справиться с горьким разочарованием из-за результатов выборов, считают эксперты. В среду почтовый ящик клинического психолога и профессора Стэнфордского университета Томаса Планте был переполнен письмами от клиентов, друзей и знакомых, обратившихся за советом и утешением.

«Это своего рода паника, опустошение и разочарование, которое прямо сейчас испытывают люди, - говорит Планте Metro. - Люди, которых оскорблял Трамп, - латиноамериканцы, чернокожие, геи и транссексуалы - переживают, как дальше сложится их жизнь».

Некоторые должностные лица пытаются предпринять меры, чтобы помочь другим справиться другим с эмоциональным ущербом. Например, директор Бостонской публичной школы Томми Чанг объявил для студентов, их семей и сотрудников школы, пострадавших от выборов, будут проводиться специальные консультации.

«Ближайшие дни и недели могут быть очень нелёгкими для одних и праздничными для других. Наша задача, как педагогов, заключается в том, чтобы проводить с учащимися беседы о демократическом процессе, о том, как мы можем разрешить конфликты и разногласия», - пишет Чанг.

Планте в свою очередь отмечает, что люди, голосовавшие за Трампа, видят в нём спасителя. «Бедные жители американских сёл наблюдают за тем, как мир, к которому они привыкли, рушится, - говорит он. - Они видят, что фабрики закрываются, что их низкий уровень образования больше не продаётся, как в страну приезжает много латиноамериканцев и занимают их рабочие места. Они видят, что эти приезжие могут больше, поэтому начинают чувствовать себя маргиналами, не имея особой надежды на лучшую жизнь. Они тоже хотят мира, добра и справедливости. И один из способов справиться - это признать, что большинство из нас тоже хочет того же и что большинство людей - хорошие».

Разочарование от победы Трампа могло бы стать своего рода стимулом, объединяющим людей. 50-летняя Энн, пожелавшая не называть свою фамилию обнаружила удивительный эффект: на сайте знакомств трое мужчин предложили ей пожениться после обсуждения результатов выборов.

По её словам, ситуация ей напомнила то, что происходило после теракта 11 сентября, когда ощущение безопасности и мира у нью-йоркцев пошатнулось, и многие люди потянулись друг к другу.

«После событий 11 сентября люди нуждались в общении. Когда вы переживаете какие-то потрясения и вы одиноки, вы всегда это переживаете болезненно, - говорит Энн. - Когда происходит что-то страшное или необычное, люди осознают свое одиночество сильнее и понимают, что им не с кем поговорить».

Планте тоже сравнивает результаты выборов с трагедией 11 сентября. «это, может быть, худшее, что случилось с тех пор, но нью-йоркцы сплотились и не сдадутся. Мы можем вырвать страницу из этой пьесы и начать всё сначала; мы собираемся быть тем, кем хотим, - не из-за перемен в Вашингтоне, а вопреки им».

Доктор Нуар аль-Садир, психоаналитик и автор нескольких книг, согласна с теми, кто проводит параллели с терактами. «Доминирующая реакция у людей сейчас - шок, люди переживают это как катастрофу. Один человек рассказал мне, что чувствовал то же самое после 11 сентября - страх и ещё раз страх, - говорит Нуар аль-Садир. - Некоторые люди потрясены и тянутся друг к другу в поисках добра. Другие люди сравнивают эти события со смертью. Со смертью страны - такой, какой мы её знали, со смертью всего того, чего мы достигли и над чем работали».

Аль-Садир говорит, что больше всего её беспокоит воздействие результатов выборов на детей. «Дети пребывают в какой-то степени в большем шоке, чем взрослые, - говорит она. - Я думаю, что многие дети предподросткового и подросткового возраста подавлены… Мы создали для них этот ужасный мир и не защитили их от последствий».

Автор оригинальной версии – Аманда Микельберг.