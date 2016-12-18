Блогер из Великобритании 37-летняя Ана Гарсия удивила пользователей Сети своими роликами, которые она выкладывает на YouTube, сообщает Daily Mail. На каждой записи дама кормит своего почти пятилетнего сына Маттео грудью. Более того, делает она это в общественных местах. По словам Аны, изначально она не планировала затягивать процесс кормления и хотела отучить сына от груди намного раньше, однако процесс понравился обоим. К пяти годам, уверена дама, её сын всё же отучится от приятной привычки.

На вопрос же, зачем она выкладывает ролики в Сеть, Гарсия отвечает, что хочет десексуализировать грудное вскармливание и показать, что в первую очередь это процесс, который делает связь мамы и её ребенка особенной.

– Я получаю много писем и комментариев от женщин, которые благодарят меня за то, что я делаю на YouTube, но в некоторых сообщениях мужчины осуждают меня, – говорит Ана Гарсия.

Блогер отметила, что ни о чём не жалеет, ведь её практика укрепила связь с сыном.

– Сначала я даже смущалась доставать грудь, чтобы накормить Маттео перед семьёй и друзьями. Но видео помогли мне подавить страхи и придали уверенности, – рассказала Ана Гарсия. – Мой совет другим женщинам: делайте то, что хорошо для вас. Перестаньте слушать, что люди говорят вам делать со своим ребёнком.

Опрошенные Metro специалисты по-разному оценивают поведение британки. Например, врач-педиатр Наталья Бандурина не видит в этом ничего противоестественного.

– Кормить детей рекомендуется до полутора лет, но совершенно не противопоказано и дольше, – говорит она. – Педиатры на сегодняшний день не установили чёткого порога в этом вопросе. Длительное кормление может быть связано как с индивидуальными особенностями матери, так и ребёнка. Другое дело, что ребёнок не должен питаться исключительно материнским молоком, иначе его рацион будет страдать из-за этого.

А вот психолог Наталья Искра думает иначе.

– Когда я вижу трёхлетнего мальчика, который ещё висит на груди у мамы, меня это немного настораживает, – говорит она. – Непонятно, как будут сексуально развиваться мужчины, которые с ранних лет долго были сфокусированы на женской груди.