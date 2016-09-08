Встреча с потенциальными читателями была анонсирована в лучших ярмарочных традициях: «Встреча с автором. Протоиерей Всеволод Чаплин. «Женщина тоже человек?»

Пришедшие услышать ответ люди были слегка удивлены – книга называется иначе: «Тайны Церкви».

– Это название не моё, – добавил путаницы отец Всеволод. – Я просто предоставил свои записи... Но в каком-то смысле в первой части говорится о четырёх тайнах: Боговоплощения, тайне Троицы, тайне искупительной жертвы и тайне Церкви. А ключ от всех этих тайн – это любовь.

Затем автор впервые взял в руки плоды трудов своих и тут же увидел грамматическую ошибку на обложке...

– Это ошибка не моя, – сказал отец Всеволод. – Название этой лекции – «Женщина тоже человек?» – тоже не моё. Я о нём узнал от журналистов. Но если вы хотите, чтобы я порассуждал о женщине, то, пожалуйста, я готов. Женщина – это тоже тайна!

Но, по словам священника, женщине навязывают роль мужчины. Её хотят оторвать от семьи и детей, сделать бесполым существом без миссии, карьеристкой. А делают это всё... мужчины, придумавшие феминизм и заразившие им некоторых женщин, пропагандирующие гомосексуализм и контрацепцию ради сокращения населения планеты. И чтобы вернуть женщин в семью, нужны ограничения...

Ведущая встречи – молодая женщина модельной внешности – слушала внимательно и, похоже, старалась скрыть несогласие. Когда священник сказал, что женщина всё-таки человек, но не такой, как мужчина, она не выдержала и спросила: в чём отличие?

– Ну это природные, простите, отличия, – ответил отец Всеволод. – Я не могу родить, я не могу дать людям той массы любви, которую может дать женщина.

Такой ответ женщину, судя по всему, удовлетворил.