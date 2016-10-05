Тринадцать фонтанов швейцарского Цюриха окрасились в красный, сообщает Local.

Необычный цвет вода приняла в результате акции #happytobleed (рада кровоточить - пер.) местных феминисток из организации Aktivistin.ch. Женщины вылили пищевые красители в местные фонтаны для привлечения внимания к проблеме высоких налогов на средства женской гигиены (тампоны и прокладки), а также к дискуссию об отношении к женскому телу.

"Многие до сих пор считают, что менструация - это неловкая стыдная тема",- заявила изданию пресс-секретарь организации Кармен Шодер.

Что касается средств личной гигиены, то активистки недовольны тем, что эти товары облагаются намного большим налогом (8%), чем остальные (2,5%), и, соответственно, стоят дорого.

"Тампоны рассматриваются как предмет роскоши, в результате чего женщины находятся в невыгодном финансовом положении", - отметила Шодер.

Властям города пришлось в срочном порядке чистить фонтаны.

Примечательно, что в некоторых странах, включая Великобританию и Ирландию, отказались от налога на предметы личной гигиены женщин после протестов. Сейчас вопрос отмены налогов на эти товары обсуждается в нескольких штатах США.