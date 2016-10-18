Утро 18 октября оказалось недобрым у автомобилистов, которые добираются в центр города по проспекту Стачек. Магистраль оказалась почти полностью заблокирована из-за начавшегося ремонта на виадуке в Автово. Ремонтники срезали асфальтовое покрытие на двух полосах из четырех и перекрыли дорогу. Пробка образовалась тут же - с раннего утра.

- Ехала на работу в седьмом часу утра, - рассказала Metro петербурженка Людмила, - Двигались еле-еле по Стачек, а перед виадуком и вовсе почти встали.

- Около девяти утра в центр по Стачек выстроилась гигантская пробка, - возмущается автомобилистка Мария, - Как можно заблокировать ключевую магистраль? Это же немыслимо?!

По данным ГАТИ, ремонтные работы на виадуке в Автово продлятся до конца месяца. Предварительная дата завершения ремонта - 31 октября. На виадуке полностью заменят асфальтовое покрытие.

Добавим, ранее асфальт меняли и на проспекте Стачек, но работы не вызвали транспортного коллапса, потому что велись по ночам.