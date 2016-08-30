Проспект Стачек в Петербурге ждет большой ремонт. К сожалению, работы начинаются со стартом больших пробок в городе - 1 сентября. Но ремонтники обещают избавить автомобилистов от трудностей - работы на проспекте Стачек будут проводиться по ночам.

- Первым этапом на проспекте Стачек станет ремонт дорожного покрытия участка от Комсомольской площади до улицы Зенитчиков, включая и перекресток, затем (с 10 сентября) - учаток от Зенитчиков до Автовской, - сообщили Metro в пресс-cлужбе КРТИ, - Дорожники приступят к ремонту дорожного покрытия в четверг, 1 сентября. В соответствии с контрактом работы выполнит ООО «А-Проект».

На время проведения работ по ремонту дорожного полотна на проспекте Стачек будут введены ограничения для движения транспорта, - сообщили в пресс-службе комитета.

График дорожных работ на Стачек:

– с 1 до 3 сентября и с 4 до 9 сентября (с 22:00 до 07:00) – движение транспорта по пр. Стачек от Комсомольской площади до ул. Зенитчиков, включая перекрёсток с ул. Зенитчиков, – будет ограничено;

– с 6 до 9 сентября (с 22:00 до 07:00) – движение транспорта по ул. Зенитчиков у пр. Стачек – будет ограничено;

– с 10 до 14 сентября, а также с 15 до 30 сентября (с 22:00 до 07:00) – движение транспорта по пр. Стачек от ул. Зенитчиков до Автовской ул. – будет ограничено;

– с 15 до 16 сентября, с 19 до 20 сентября, с 23 до 24 сентября, а также с 27 до 28 сентября – движение транспорта в районе перекрёстка пр. Стачек и ул. Зенитчиков – будет ограничено с 22:00 до 07:00;

– с 21 до 22 сентября (с 22:00 до 07:00) – движение транспорта по дороге на Турухтанные Острова в створе пр. Стачек – будет прекращено;

– с 29 до 30 сентября (с 22:00 до 07:00) – движение транспорта по ул. Зайцева в створе пр. Стачек – будет прекращено;

– с 17 до 18 сентября, с 21 до 22 сентября, с 25 до 26 сентября, с 29 до 30 сентября – движение транспорта в районе перекрёстка пр. Стачек, ул. Зайцева и дороги на Турухтанные острова – будет ограничено с 22:00 до 07:00, также будет закрыт сквозной проезд на перекрёстке.

В сентябре дорожники планируют приступить к ремонту пр. Стачек от путепровода на пересечении с ж/д путями станции Автово до Ленинского проспекта, а в октябре – путепровода на пересечении пр. Стачек с ж/д путями станции Автово (Кировский).

В данный момент ведется работа по получению разрешительной документации ГАТИ на выполнение работ и ограничение движения на данных участках улично-дорожной сети. Более подробная информация о перекрытиях будет опубликована дополнительно.

- Комитет по развитию транспортной инфраструктуры приносит извинения за временные неудобства и рекомендует водителям заранее выбирать удобные маршруты следования, - сообщили в пресс-службе КРТИ.