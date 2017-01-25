Днем 25 января коммунальная авария ограничила движение транспорта в Калининском районе Петербурга. Как сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург", холодной водой заливало участок проспекта Просвещения рядом с перекрестком с улицей Ушинского.

Трубопровод находится в ведении Водоканала. Как уточнили в пресс-службе предприятия, был выявлен дефект на трубе диаметром 300 мм. Аварийная бригада уже локализовала прорыв. На месте коммунальной аварии идут работы.

Из-за прорыва трубы с холодной водой было ограничено движение транспорта по правой полосе проспекта Просвещения в направлении улицы Ушинского.